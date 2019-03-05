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вторник, 05 марта 2019 08:18

Силы ООС отомстили боевикам за смерть молодого разведчика

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Силы ООС отомстили боевикам за смерть молодого разведчика
Богдан Гаврылив погиб под артиллерийским огнем. Фото: novynarnia.com

За прошедшие сутки на Донбассе погиб один боец ​​- Богдан Гаврылив из Калуша Ивано-Франковской области.

20 апреля ему бы исполнилось 20 лет. Служил разведчиком 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Погиб во время утреннего многочасового артиллерийского обстрела позиций ВСУ в районе Лебединского, получив тяжелую минно-взрывную травму.

По информации штаба операции Объединенных сил сутки 4 марта боевики 10 раз открывали огонь из запрещенного вооружения.

"Враг вел огонь по украинским защитникам с танков, артиллерийских систем и минометов, потратив 108 снарядов и мин калибров 125, 122, 120 и 82 мм. Также противник обстреливал наши подразделения из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Украинские воины отвечали на вражеские обстрелы очередными огневыми средствами.

"По данным разведки, 4 марта четырех оккупантов уничтожено и один ранен", - добавили в штабе ООС.

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По информации разведки, усиление обстрелов позиций ВС Украины со стороны оккупационных войск на Донбассе связано с составлением зачетов российских курсантов-артиллеристов.

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Дата
05
марта

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