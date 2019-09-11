Шесть украинских военных пострадали на Донбассе

Враг в Донбассе не прекращает обстреливать украинские позиции. Фото - День

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе четверо украинских военнослужащих получили ранения. Еще два - боевые травмы.

Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Под обстрел попали позиции украинских военных вблизи 15 населенных пунктов. По ним били из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы двух населенных пунктов на Донбассе.