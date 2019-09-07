Сенцов, Сущенко и Панов - назвали список пленных, которых привезли из России

Полный список украинских пленных, которых привезли из России Фото: DW

Обмен удерживаемых граждан между Украиной и России пройдет в формате "35 на 35".

По данным защитника политзаключенного Романа Сущенка Марка Фейгина, Украине передадут 24 моряков, включая сотрудников СБУ и 11 осужденных украинцев, передает "Интерфакс-Украина".

В список осужденных попали: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Евгений и Артур Господа, Евгений Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Павел Гриб, Николай Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров. Родственников всех этих граждан пригласили в аэропорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начался обмен пленными: кого Украина передает России (фото)

"Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них - трое женщин. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек. Таким образом, 24 украинских военных моряков возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин - режиссер Олег Сенцов ", - говорит бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева.

По данным российского журналиста Александра Коца, в Россию должны приехать 35 человек. Среди них 12 человек - граждане России.