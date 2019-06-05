Семьи погибших и участники АТО получат денежную помощь

Кабинет министров Украины выделил семьям погибших и участникам АТО 13 млн 892 тыс. гривен.

Члены семей 5 погибших военнослужащих и 17 военнослужащих, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, получат одноразовую денежную помощь. Кабинет министров Украины выделил 13 млн 892,6 тыс. грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

Членам семьи погибшего будет выплачено пособие в размере 750 прожиточных минимумов (1 440 750 грн) для трудоспособных лиц на дату гибели, а тем, кто получил инвалидность, в зависимости от группы - от 250 до 400 прожиточных минимумов (от 480 до 922 тыс. грн).

В частности, тем, кто получил I группу инвалидности, будет выплачено 400 (768 тыс. грн) прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу - 300 прожиточных минимумов (576 тыс. грн), III группу - 250 прожиточных минимумов (298 тыс. грн).

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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019-го установлена ​​в размере 1921 грн.

28 февраля 2018-го Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которой предоставлена возможность семьям участников антитеррористической операции, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в этой операции, получить статус лица, на которое распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а участникам антитеррористической операции, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, полученного во время участия в указанной операции, - статус лица с инвалидностью вследствие войны.