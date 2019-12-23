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понедельник, 23 декабря 2019 10:14

Сегодня в Мариуполе попрощаются с украинским воином

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Сегодня в Мариуполе попрощаются с украинским воином
Александр Баранов "Талиб" умер в госпитале после инсульта. Фото: facebook

20 декабря в госпитале в городе Днепр умер 55-летний младший сержант Александр Баранов "Талиб".

Об этом сообщили на странице "53 ОМБр" в Facebook.

"Врачи неделю боролись за жизнь воина, и он так и не пришел в себя после инсульта. Мужчина прошел две войны, а смерть настигла его на мирной земле ", - написали в сообщения.

Александр родился 22.06.1965 года в Мариуполе Донецкой области там и проживал. Он уже был ветераном войны, служил в Афганистане в 1984-1986 рр. Затем служба в милиции, гражданская работа. А как началась война, не смог сидеть дома стороне. В 53-той служил с 2015 года в третьей роте первого батальона. В своем подразделении "Талиб" был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором, настоящим воином, защитником, боевым другом.

"Собратья его очень уважали, нередко обращались за советом как к старшему товарищу. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям Александра Баранова. Не дождалась защитника жена, Тамара Николаевна четверо детей и шестеро внуков ", - добавили в сообщении.

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Прощание с воином состоится 23.12 в 12.00 в г. Мариуполе.

В Кропивницкому простились с погибшим бойцом Василием Лисицыным.

Военного похоронили на Аллее почетных захоронений Ровненская кладбища

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