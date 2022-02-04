СБУ разоблачила кума главного палача "Изоляции" - издевался над военными и гражданскими

Следователи органов безопасности заочно сообщили боевику о подозрении. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила боевика так называемой МГБ ДНР в издевательствах над военнопленными и мирными гражданами в застенке "Изоляция".

Это кум главного палача "Изоляции" Дениса Куликовского, сообщила пресс-служба СБУ 4 февраля.

"Преступные действия (в частности, пытки. - Gazeta.ua) злоумышленник совершал на территории застенки "Изоляция". Руководил "заведением" его кум по кличке "Палич". Контрразведчики СБУ задержали его в Киеве в ноябре прошлого года", - говорится в сообщении.

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Следователи заочно сообщили боевику о подозрении по трем уголовным статьям:

- совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

- создание террористической группы или террористической организации;

- нарушение законов и обычаев войны.

Санкции статей предусматривают лишение свободы до 15 лет. В ближайшее время планируется объявить злоумышленника в розыск. Досудебное следствие продолжается.

"Изоляция" - это незаконная пыточная российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Руководителю "Изоляции" Денису Куликовскому по прозвищу "Палич" 36 лет. Большинство его родных живут на подконтрольной Украине территории. В ноябре прошлого года СБУ засекретила информацию о кате.