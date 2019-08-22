СБУ разоблачила интернет-агитатора

Человек распространял провокационную информацию. Фото: sprotyv.info

В Северодонецке Луганской области прекратили деятельность агитатора.

Пользователь интернета распространял информационные материалы антиукраинского содержания через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает пресс-служба СБУ.

"Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности "Юго-Восток Новороссия 2015-2022", выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольных украинской власти территориям", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бразильский наемник Лусварги таки отправится в тюрьму

Агитатор действовал по схеме, аналогичной той, что ранее была обнаружена оперативниками СБУ в Одесской области, Днепропетровской и Сумской областях.

В Сумах сотрудники СБУ разоблачили пророссийского агитатора. Злоумышленник распространял антиукраинские материалы в сети, сообщает СБУ. Житель одного из областных центров размещал материалы с призывами нарушения территориальной целостности Украины.