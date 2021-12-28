СБУ разоблачила более 20 дипломатов-разведчиков РФ и сотни диверсантов

Контрразведка Службы безопасности Украины с 2014 года нейтрализовала более 30 агентурных сетей Российской Федерации. Более 180 преступников осудили за государственную измену и шпионаж.

Также разоблачила более 20 кадровых сотрудников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. Их объявили persona non grata, сообщила пресс-служба ведомства.

С 2014-го украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. 26 преступников задержали на попытке подрыва объектов критической инфраструктуры, в частности, оборонного значения.

Фото: СБУ

"Более 250 боевиков суд приговорил к разным срокам заключения за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них - главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок так называемой ЛДНР. В ходе спецоперации СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ РФ. Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств - боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных сил Украины. У злоумышленников изъяли почти 3 кг тротила с электродетонаторами и реактивные противотанковые гранаты.

В районе проведения Операции объединенных сил контрразведка СБУ задержала:

- диверсанта спецслужб РФ на попытке подрыва цистерны с аммиаком на территории одного из промышленных объектов Луганской области. У задержанного обнаружили два реактивных противотанковых граната РПГ-22, которые он ранее изъял из заранее подготовленного вражеского укрытия.

В Харькове:

- агента российской военной разведки. По заданию "кураторов" собирал закрытую информацию о новой украинской бронетехнике. Он пытался получить техническую документацию по разработке и производству боевого танка Т-84БМ "Оплот".

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В Херсонской области:

- агента вооруженных сил РФ. Злоумышленник осуществлял разведывательно-подрывную деятельность на территории региона. Собирал сведения о схеме охраны одного из стратегических объектов критической инфраструктуры на Юге Украины. Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили оружие с патронами и взрывчатку.

В Луганской области:

- шпиона российских спецслужб. Иностранец прибыл в регион для сбора разведданных подразделениями ООС. Его интересовала информация о местах их дислокации и о новейших образцах украинского оружия и военной техники.

27 декабря в Луганской области украинские военные задержали 40-летнего боевика ЛНР. Он находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Задержанный проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований РФ.