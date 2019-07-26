СБУ раскрыла незаконные перевозки с оккупированных территорий

Незаконно перевозили пассажиров из Одесской обл. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок во временно оккупированные районы Луганской области и в обратном направлении.

Жители с временно оккупированных районов Луганщины организовали нелегальные автобусные рейсы из Одессы. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ к временно оккупированным территориям Луганской области. Государственную границу пересекали в неподконтрольных пунктах пропуска, сообщает пресс-центр СБУ.

К противоправной деятельности привлекли двух жителей Харькова как диспетчеров автобусных рейсов.

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Во время следственных действий в жилых помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас двум злоумышленникам объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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