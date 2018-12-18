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СБУ на Донбассе обнаружила схрон с взрывчаткой возле школы и газораспределительного пункта

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СБУ на Донбассе обнаружила схрон с взрывчаткой возле школы и газораспределительного пункта
Сотрудники СБУ обнаружили схрон со взрывчаткой - фото Информатор

В Константиновке сотрудники СБУ обнаружили арсенал со взрывчаткой.

Схрон был в гараже, который находился рядом со школой, газораспределительным пунктом, жилыми зданиями и почтой, передает Служба безопасности Украины.

Правоохранители изъяли 34 реактивных двигателя к выстрелам РПГ-7, 22 выстрела к СПГ-9, 12 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и 34 кумулятивные снаряды к РПГ-7. Также оперативники спецслужбы обнаружили 2 противотанковые мины УДШ, 38 ручных осколочных гранат РГД-5 и Ф-1, 3 противотанковые мины ТМ-62м и 5 запалов-инициаторов к противотанковых мин МВЧ, 2 мины МОН-90 и МОН-100, 2 жимовые мины, 4 артиллерийских танковых снаряда ОФ-26 калибра 125 мм, почти 30 тыс. патронов различного калибра, 2 кг пластида и 1,5 кг тротила.

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Еще один схрон со взрывчаткой был обнаружен на окраине Мелитополя. Из него изъяли 15 гранат Ф-1 и РГН, а также 10 тротиловых шашек с детонаторами весом 400 г каждая.

Открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". За хранение арсенала злоумышленников ожидает до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая участвовала в подготовке так называемого референдума в Луганской области.

В мае 2014-го женщина добровольно присоединилась к так называемой "избирательной комиссии".

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