Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне

"Саша погиб под Дебальцево 14 февраля 2015 года. Но только через год я узнала, что произошло. В годовщину гибели мне позвонил парень, который был рядом с сыном. Сашу перебило пополам пулеметной очередью. Российские солдаты знали, куда стрелять - ниже броника", - рассказала Gazeta.ua Наталья Дубчак, мать погибшего 32-летнего Александра Ерощенка, младшего сержанта 3 роты 1 батальона 95 десантно-штурмовой бригады.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights "Саша с детства хотел быть военным, его отец был военным моряком. Родился в России, первый язык был русский. Когда мы переехали в Украину и сын перешел украинский, то шутил: "Мам, я с детства чувствовал, что русский - не мой язык", - говорит о погибшем сыне Александре Ерощенко его мать Наталья Дубчак (слева).

Александр Ерощенко погиб в контактном бою в Дебальцево Донецкой области.

- Он отвлек врага и фактически взял огонь на себя, защитив собратьев, которых на самом деле знал полчаса, - вспоминает военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

"Моя история войны не очень отличается от тысяч историй семей, которые так же потеряли близких и испытывают те же проблемы.

Саша с детства хотел быть военным, его отец был военным моряком. Родился в России, первый язык был русский. Когда мы переехали в Украину и сын перешел украинский, то шутил: "Мам, я с детства чувствовал, что русский - не мой язык".

С детства чувствовал, что русский - не мой язык

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После развала Советского Союза Наталья с двумя детьми переехали в Киев, муж уехал в Беларусь.

"Жизнь так сложилась, что я стала военной, приняла присягу на верность народу Украины. Саша продолжал видеть военную жизнь. В то время, когда все "косили" от армии, он хотел служить. Его не брали из-за искривления позвоночника. Даже устроил скандал в военкомате.

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Когда призвали его приемного сына - в жизни Саши наступил переломный момент. В апреле 2014-го он попал во второй батальон Нацгвардии, прошел короткую подготовку и их отправили в Славянск. За месяц их вернули на ротацию и Саша переживал, что он дома. Начал снова ежедневно бегать в военкомат. С третьей попытки попал в 95 бригаду.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights Мать погибшего Александра Ерощенка Наталья Дубчак - майор в отставке, координатор проектов Департамента военного капелланства УГКЦ

Сын меня очень оберегал - никогда не звонил, если где-то стреляли. Когда их перебросили на передовую, две недели обманывал, говорил, что попали в взвод обеспечения в штабе. Я еще и переживала, что он рвется на войну, а его оставили в тылу. Но через две недели я услышала у телефоне выстрелы и все поняла. В его телефоне я была записана как "Генерал мама".

Сейчас Наталья Дубчак - майор в отставке, координирует проекты в Департаменте военного капелланства УГКЦ.

"Сейчас работаем над проектами, направленными на поддержку родителей. Делали фотосессию матерей погибших воинов - 12 женщин из разных регионов Украины. Сделали календарь с этими портретами", - говорит Наталья Дубчак.

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольшие потери украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.