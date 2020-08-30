 
Ексклюзивы
1/5
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 288
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 720
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 7551
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1404
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 774
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 531
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 792
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1143
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
3
4
4
8
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
В сторону Донецка запустили флаг Украины
В сторону Донецка запустили флаг Украины
Видео
Все видео
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Разоблачили военного ВСУ, который ранее был боевиком "ДНР"
Перемирие продолжается: как прошли сутки на фронте
Перемирие продолжается: как прошли сутки на фронте
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском
Обнаружили военного ВСУ, который был наемником боевиков
Обнаружили военного ВСУ, который был наемником боевиков
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1980
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 558
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 828
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5706
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3321
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 423
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
воскресенье, 30 августа 2020 11:02

Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне

  Комментировать

"Саша погиб под Дебальцево 14 февраля 2015 года. Но только через год я узнала, что произошло. В годовщину гибели мне позвонил парень, который был рядом с сыном. Сашу перебило пополам пулеметной очередью. Российские солдаты знали, куда стрелять - ниже броника", - рассказала Gazeta.ua Наталья Дубчак, мать погибшего 32-летнего Александра Ерощенка, младшего сержанта 3 роты 1 батальона 95 десантно-штурмовой бригады.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights
  "Саша с детства хотел быть военным, его отец был военным моряком. Родился в России, первый язык был русский. Когда мы переехали в Украину и сын перешел украинский, то шутил: "Мам, я с детства чувствовал, что русский - не мой язык", - говорит о погибшем сыне Александре Ерощенко его мать Наталья Дубчак (слева).
"Саша с детства хотел быть военным, его отец был военным моряком. Родился в России, первый язык был русский. Когда мы переехали в Украину и сын перешел украинский, то шутил: "Мам, я с детства чувствовал, что русский - не мой язык", - говорит о погибшем сыне Александре Ерощенко его мать Наталья Дубчак (слева).

Александр Ерощенко погиб в контактном бою в Дебальцево Донецкой области.

- Он отвлек врага и фактически взял огонь на себя, защитив собратьев, которых на самом деле знал полчаса, - вспоминает военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

"Моя история войны не очень отличается от тысяч историй семей, которые так же потеряли близких и испытывают те же проблемы.

Саша с детства хотел быть военным, его отец был военным моряком. Родился в России, первый язык был русский. Когда мы переехали в Украину и сын перешел украинский, то шутил: "Мам, я с детства чувствовал, что русский - не мой язык".

С детства чувствовал, что русский - не мой язык

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной

После развала Советского Союза Наталья с двумя детьми переехали в Киев, муж уехал в Беларусь.

"Жизнь так сложилась, что я стала военной, приняла присягу на верность народу Украины. Саша продолжал видеть военную жизнь. В то время, когда все "косили" от армии, он хотел служить. Его не брали из-за искривления позвоночника. Даже устроил скандал в военкомате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17

Когда призвали его приемного сына - в жизни Саши наступил переломный момент. В апреле 2014-го он попал во второй батальон Нацгвардии, прошел короткую подготовку и их отправили в Славянск. За месяц их вернули на ротацию и Саша переживал, что он дома. Начал снова ежедневно бегать в военкомат. С третьей попытки попал в 95 бригаду.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights
  Мать погибшего Александра Ерощенка Наталья Дубчак - майор в отставке, координатор проектов Департамента военного капелланства УГКЦ
Мать погибшего Александра Ерощенка Наталья Дубчак - майор в отставке, координатор проектов Департамента военного капелланства УГКЦ

Сын меня очень оберегал - никогда не звонил, если где-то стреляли. Когда их перебросили на передовую, две недели обманывал, говорил, что попали в взвод обеспечения в штабе. Я еще и переживала, что он рвется на войну, а его оставили в тылу. Но через две недели я услышала у телефоне выстрелы и все поняла. В его телефоне я была записана как "Генерал мама".

Сейчас Наталья Дубчак - майор в отставке, координирует проекты в Департаменте военного капелланства УГКЦ.

"Сейчас работаем над проектами, направленными на поддержку родителей. Делали фотосессию матерей погибших воинов - 12 женщин из разных регионов Украины. Сделали календарь с этими портретами", - говорит Наталья Дубчак.

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольшие потери украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Онлайн-марафон документального активизма, организованный проектом Arts & Rights
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

Тактика "выжженной земли" принесла победу в войне

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 30087
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 19071
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 18459
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 12321
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 9027
Донбасс
Боевики нарушают договоренности о перемирии
Боевики нарушают договоренности о перемирии Просмотров: 117
Боевики дважды нарушили режим тишины
Боевики дважды нарушили режим тишины Просмотров: 54
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
Россия выдала Украине соучастника убийства офицера ВСУ Мамчура
 Просмотров: 2826
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
 Просмотров: 720
23 правоохранители погибли при исполнении обязанностей - Аваков
23 правоохранители погибли при исполнении обязанностей - Аваков Просмотров: 351
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Голосов: 9337
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua