Саперы попали под обстрел на Донбассе

На Донбассе, в районе населенного пункта Гнутово, эвакуировали 23 сотрудников ГСЧС.

Работы по разминированию территорий приостановили из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

Саперы разминировали поле неподалеку садового общества.

В Украине обсуждают назначение специального представителя по урегулированию и прекращения войны в Донбассе. Это один из шагов поддержки США. Также обсуждают более тесное сотрудничество в военно-оборонной отрасли и поддержку Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной.