"Самоубийственное наступление" - боец ООС рассказал о ситуации на Донбассе

Война на Донбассе: настал момент полномасштабного наступления. Фото: pogliad.ua

Украинской армии на Донбассе действовать стало значительно легче, однако говорить о продвижении сил ООС вперед еще рано.

Руководство украинских силовых ведомств заявляет о готовности к активизации действий на Донбассе. В оккупационных администрациях и в Кремле это воспринимают как возможность, развязать Москве руки. Об этом рассказал командир взвода 10 ОГШБР Глеб Бабич, передает ObozTV.

"И то же, что происходило и раньше - расширение фронта, укрепление позиций обеспечения будущих продвижений - теперь вошло в систему", - ответил Бабич.

Комментируя слова заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна о том, что все силы МВД готовы занять свои позиции в настоящее время оккупированном Донбассе и Госпогранслужба готова занять позиции на украинском-российской границе, Бабич ответил, что надеется на это.

"Для штурма должны сойтись очень много факторов. И сейчас украинские военные находятся в состоянии повышенной готовности из-за того, что со стороны российских оккупационных войск возникают "реперные точки", которые создают для России благоприятные ситуации для осуществления самоубийственного шага - перехода в полномасштабное наступление. Вот сейчас, по моему мнению, один из таких моментов. Я склоняюсь к тому, что мы скорее сейчас максимально готовы отразить наступление, чем собираемся молодецким ударом что-нибудь сделать", - сказал Бабич.

Он также прокомментировал заявление президента Петра Порошенко об опасности атаки России на мариупольском направлении и подготовке к ее отражению.

"Это направление всегда считался одним из самых уязвимых к атакам. Там мы достаточно хорошо укрепленные на всех уровнях обороны, включая морскую линию. Так что ничего нового -" ах, мы начали готовиться к обороне Мариуполя!" - нет", - заверил Бабич.

По словам Бабича, сегодня в риторике России присутствует пропагандистский тезис о том, что "Украина открыла ящик Пандоры". Что, по мнению Москвы, решает ей руки для определенных действий.

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"Это поведение гопника, что обвиняет жертву, что именно она его спровоцировала пойти на какие-то действия", - резюмирует Бабич.

Кроме того, военный отметил, что начать освобождение Донбасса стоит из оккупированной Горловки.

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