Самому младшему всего 20: кем были погибшие в зоне ООС в январе 2022 года

В январе 2022 года на Донбассе погибли четверо украинских воинов – старший лейтенант и трое солдат. Самому младшему было 20 лет, самому старшему – 51.

В течение прошлого месяца российские наемники совершили 65 обстрелов. В результате боевых действий врага девять бойцов получили ранения.

Жизнь двух погибших воинов ВСУ оборвали вражеские снайперы, еще двое подорвались на мине.

1 января в Харьковском госпитале скончался 20-летний десантник из Житомирской области Игорь Тычина. Воевал в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. До своего 21-летия Игорь не дожил 20 дней. Военного 27 декабря 2021 года тяжело ранил вражеский снайпер.

Автор: Коростенский городской коллегиум/facebook Солдат Игорь Тычина

Родился 21 января 2001 года в городе Коростень Житомирской области. Окончил школу № 10, где до выхода на пенсию работал учителем черчения его дедушка. После школы – Коростенский городской коллегиум. После гибели отца Игорь стал настоящей опорой для матери. По окончании коллегиума был призван на срочную службу в армию, где решил подписать контракт с ВСУ.

Остались мама и сестры.

10 января на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб 23-летний Илья Супрун. Служил в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

Автор: facebook.com/magistrjuly Старший лейтенант Илья Супрун

Боец родился 29 сентября 1998 года, жил в Днипре. Учился в Днепровском лицее информационных технологий. Окончил Национальную академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове. С 2020 года – старший лейтенант, командир инженерно-саперного подразделения. Сначала служил в Гвардейском, а затем – на Востоке, в частности в районе Авдеевки под Донецком.

Вблизи поселка Крутая Балка в Ясиноватском районе Илья вместе с побратимом, старшим солдатом 51-летним Виталием Петренко, восстанавливал минно-взрывные заграждения. Во время выполнения этих работ воины подорвались на противотанковой мине типа ТМ. Оба погибли на месте. В тот же день правоохранители открыли уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе.

Похоронили 23-летнего офицера в Днипре. Осталась мать.

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Погибший старший солдат Петренко служил в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Родился 22 марта 1970 года в селе Цевеличи Владимир-Волынского района Волынской области. Жил в Днипре. Работал на конструкторском предприятии инженером.

Автор: facebook.com/magistrjuly Старший солдат Виталий Петренко

В 2015 году был призван в ВСУ по мобилизации. Тогда Виталий попал в 25-ю бригаду и так в ней и остался, теперь уже по контракту. Старший солдат, сапер инженерно-саперного подразделения на передовой отбыл не одну ротацию. Все отпуска и увольнения старался проводить со своими двумя детьми.

Похоронили Виталия Петренко на Краснопольском кладбище в Днипре. Остались брат и двое детей.

11 января в результате обстрела российских боевиков смертельно ранили старшего солдата 28-летнего Виктора Кучеренко. Воин служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде ВСУ, участвовал в антитеррористической операции.

Автор: novynarnia.com Старший солдат Виктор Кучеренко

Родился 28 августа 1993 года в Антоновке Новоодесского района, жил в Новолазаревке. В 2009 году окончил Казанковское профтехучилище, получив специальность бухгалтера, а еще через три года – Криворожский профессионально-технологический лицей. После этого работал на шахте и в шахтостроительном управлении. В ноябре 2015-го Виктора призвали на срочную службу в армию. Незадолго до демобилизации он подписал контракт и еще три года отслужил в Нацгвардии.

По завершении контракта вернулся работать в Кривой Рог, но долго в тылу не выдержал. В апреле 2021-го вернулся в войско, подписав новый контракт с ВСУ. Служил на должности наводчика пулеметного отделения пулеметного взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушко.

В августе 2022 года защитнику исполнилось бы 29 лет. Похоронили воина в Новолазаревке. Остались родители и брат.

30 января российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины один раз. В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранение.