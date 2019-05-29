Самоликвидировался наемник боевиков

От туберкулеза умер Артем Залевский. На фото слева. Фото: "Миротворец"

Стало известно о смерти боевика ДНР Артема Залевского по прозвищу "Атом".

41-летний наемник умер от туберкулеза, сообщает сайт "Миротворец".

"Боевик НВФ. Самоликвидировался, умер 20 мая 2019 от туберкулеза. Командир автомобильного отделения медицинской роты в/ч 08807, 7 омсбр 1АК ВС РФ, солдат", - говорится в сообщении.

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Залевский в 2016 году находился на мариупольском направлении.

28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.