Самоликвидировался наемник боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 864
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 288
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 6021
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 6183
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2151
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3528
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4410
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4752
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2340
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3789
Фото
Все фото
5
6
13
6
11
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Российская война унесла жизнь еще одного украинца
Деятельность &quot;братского&quot; народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
Деятельность "братского" народа: оккупанты сожгли уже второй дом в Верхнеторецком
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
Видео
Все видео
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
"Азов" воюет: как прицельно уничтожают пехоту террористов
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
"Война" на море: на Азове стреляли из катеров и вертолетов
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"
Интервью
1/5
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 8640
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2151
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 693
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6876
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3015
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1530
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 21:51

Самоликвидировался наемник боевиков

  Комментировать
Самоликвидировался наемник боевиков
От туберкулеза умер Артем Залевский. На фото слева. Фото: "Миротворец"

Стало известно о смерти боевика ДНР Артема Залевского по прозвищу "Атом".

41-летний наемник умер от туберкулеза, сообщает сайт "Миротворец".

"Боевик НВФ. Самоликвидировался, умер 20 мая 2019 от туберкулеза. Командир автомобильного отделения медицинской роты в/ч 08807, 7 омсбр 1АК ВС РФ, солдат", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ДНР начнут воевать зэки - разведка

Залевский в 2016 году находился на мариупольском направлении.

28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - применив вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самоликвидировался наемник боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Самое читаемое
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 44842
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 28945
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 25021
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 23566
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте 26 Просмотров: 14814
Донбасс
Зеленский назначил защитника Донецкого аэропорта начальником УГО
Зеленский назначил защитника Донецкого аэропорта начальником УГО Просмотров: 720
В центр Мариуполя выкатят танки
В центр Мариуполя выкатят танки Просмотров: 1693
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
ВСУ - это модный бренд: фотографы изменили видение украинской армии
5
 Просмотров: 6490
Президенту доложили о пленных из 53 бригады
Президенту доложили о пленных из 53 бригады Просмотров: 4158
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
Курсанты отработали полеты на штурмовиках
6
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
26
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
Голосов: 35675
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua