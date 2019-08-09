Самоликвидировались: на Донбассе погибли трое боевиков

Офицер ВСУ рассказал о небоевых потерях боевиков. Фото: Prm

В так называемой ДНР 8 августа "самоликвидировались" трое боевиков.

Ответственность за небоевые потери оккупанты попытались возложить на украинских военных. Об этом сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц в Facebook.

"200 бригада за сутки в дирляндии. Пьяная драка со стрельбой и нарушения мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В результате минус три оккупанта, а виновные снова ОС. Вангую, что сегодня тоже что-то будет, потому что зарплату оккупантам начали давать", - отметил он.

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Подразделение Вооруженных сил Украины, задействовано в проведении операции Объединенных сил, уничтожило позицию российских наемников. Видео операции показали в сети.