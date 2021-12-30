Самолеты НАТО проводят разведку над Крымом и восточными территориями

Три стратегических разведчика НАТО работали 30 декабря над Черным морем и восточными районами Украины.

Об этом сообщает "Думская".

В шесть утра с авиабазы ​​Хайна на острове Кипр взлетел американский разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint. Около 8:00, войдя в небо над акваторией Черного моря, самолет приступил к мониторингу оккупированного Крыма.

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Днем ему на смену пришел британский разведчик Boeing RC-135E, продолжающий разведывательный полет после тьмы.

Третий разведчик сканирует восточные районы Украины. Уже несколько часов американский самолет управления и целеуказания Boeing E-8C висит в треугольнике Харьков – Днепр – Донецк.

Фото: "Думская"

Самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов вместе с самолетом разведки RC-135V собирал информацию о ситуации над восточной Украиной. 27 декабря они впервые совершили полет над украинской территорией.