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суббота, 19 февраля 2022 11:13

С ОРДО продолжают "эвакуировать" граждан в Россию

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С ОРДО продолжают &quot;эвакуировать&quot; граждан в Россию
С оккупированных территорий вывезли уже более 6 тысяч человек. Фото: "РБК-Украина" / Александр Белоус

С оккупированных территорий Донбасса автобусами вывезли 6,6 тыс. граждан в Россию.

Планируется задействовать и железнодорожный транспорт, говорится на сайте так называемого "МЧС" оккупационной администрации ОРДО.

"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 количество эвакуированного населения составляло 6603 человека, из них 2436 детей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупанты заявили о планах проводить эвакуацию железнодорожным транспортом.

"Сегодня кроме централизованной эвакуации населения на автобусах и личным автотранспортом, Эвакуация будет осуществляться и железнодорожным транспортом со станций: Ясиноватая, Макеевка, Дебальцево, Горловка, Иловайск и Донецк - 2", - заявили в оккупационной администрации.

Главы террористических организаций ДРН и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ о всеобщей мобилизации.

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19
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