Главари ОРДЛО объявили всеобщую мобилизацию

Мужчинам от 18 до 55 лет запретили покидать пределы ОРДЛО. Фото: Reuters

Главы террористических организаций ДРН и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указ о всеобщей мобилизации.

Пушилин первым подписал указ о мобилизации, сообщает "Интерфакс".

"Призываю находящихся в запасе земляков прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ об всеобщей мобилизации", — написал глава так называемой ДНР.

Он призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, "встать в защиту своих семей, детей, жен, матерей".

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Пушилин также заявил, что террористы достигнут "желаемой и необходимой нам всем" победы, "защитят" Донбасс и "всех русских людей".

Позже в росСМИ появилось сообщение, что и глава так называемой ЛНР Пасечник также подписал указ о мобилизации.

"Постановляю: объявить на территории Луганской народной республики всеобщую мобилизацию", - говорится в тексте его указа.

В документе отмечается, что в рамках указа запрещается выезд за пределы ОРДЛО мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. В Украине заверили, что наступления не будет.