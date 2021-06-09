С оккупированной территории отказываются выпускать детей

Оккупанты ДНР ограничивают выезд детям, которые хотят поступать. Фото: pexels.com

Оккупанты не выпускают из отдельных районов Донецкой области Украины детей старше 14 лет, если у них нет паспорта гражданина Украины, России, загранпаспортов этих стран или "паспорта ДНР".

"Детей этого возраста на блокпосту "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения", - написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

Добавила, что оккупанты таким образом нарушают права детей на образование и свободу передвижения.

Ранее детям 14-16 лет оккупанты разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

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Денисова призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине способствовать детям из временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Украина может окончательно потерять оккупированный Донбасс, поскольку Россия агрессивно паспортизует жителей ОРДЛО, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Только в прошлом году паспорта РФ получили более 400 тыс. украинцев. К 2024 году их могут предоставить 2 млн человек, говорят в Восточной правозащитной группе. Пророссийскость Донбасса - стереотип, сторонников Москвы в регионе - меньшинство, говорит Gazeta.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев, уроженец Луганска.