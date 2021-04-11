С начала года на Донбассе погибли 26 военнослужащих

От июля 2020 по полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли пять украинском, но уже начиная с этого года Украина потеряла 26 своих защитников.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заявила прессекретарка Президента Украины Юлия Мендель.

Она акцентировала, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

"Но другое дело - это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск у украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрированы 40 тыс. Российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усиливать положение - это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы ", - сказала прессекретарка Президента.

В ТКГ рассказали, сколько заложников удерживают на Донбассе.