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пятница, 28 августа 2020 14:34

С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
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Людмила Ничай: "В Художественной резиденции Назария Войтовича мы говорим с молодежью, которая не помнит, почему началась Революция Достоинства. Рассказываем, какие контексты повлияли на то или иное событие. Память - не для того, чтобы мы просто плакали "
Фото: Фото предоставлены проектом Arts & Rights
Художественная резиденция Назария Войтовича стала узлом, вокруг которого объединяются люди. Благодаря ей село меняет лицо. До сих пор родители семей Небесной Сотни долго стучали в администрацию для того, чтобы в Майское проложили асфальтную дорогу. Покрытие появилось, когда там создали международный проект
Назарий Войтович поехал в Киев ночью 19 февраля, а уже на следующий день во время противостояний его убили из огнестрельного оружия

В селе Травневое Збаражского района Тернопольской области отметили память 17-летнего Назария Войтовича - молодого героя Небесной сотни. Его убили на ул. Институтской в ​​Киеве 20 февраля в 2014 году - в день массовых расстрелов активистов Революции достоинства.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights
  Назарий Войтович поехал в Киев ночью 19 февраля, а уже на следующий день во время противостояний его убили из огнестрельного оружия
Назарий Войтович поехал в Киев ночью 19 февраля, а уже на следующий день во время противостояний его убили из огнестрельного оружия

"В свои 17 лет Назарий много рисовал, писал стихи, - говорит Людмила Ничай, основательница проекта "Художественная резиденция Назария Войтовича". - Он много чего хотел сказать миру. Будто чувствовал, что не успеет. Когда читаешь его стихи, написанные в 13 лет, становится жутко. Понимал, насколько мало у него времени".

Школа в селе Травневое носит имя Назария Войтовича, на фасаде висит его барельеф. Неподалеку в честь героя сводный холм Достоинства, работает "Художественная резиденция Назария Войтовича".

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights
  Людмила Ничай: "В Художественной резиденции Назария Войтовича мы говорим с молодежью, которая не помнит, почему началась Революция Достоинства. Рассказываем, какие контексты повлияли на то или иное событие. Память - не для того, чтобы мы просто плакали "
Людмила Ничай: "В Художественной резиденции Назария Войтовича мы говорим с молодежью, которая не помнит, почему началась Революция Достоинства. Рассказываем, какие контексты повлияли на то или иное событие. Память - не для того, чтобы мы просто плакали "

"Наш проект является частью великой идеи награды героев, - говорит Людмила Ничай. - Она призвана почтить память и дать возможность продолжить начатые дела погибших героев Небесной сотни.

Мы помогаем молодым бойцам, которые хотят быть художниками. Собираем людей, чтобы беречь память о героях Революции достоинства и уберечь будущее от того, чтобы не наступать на те же грабли. Говорим с молодежью, которая не помнит, почему началась Революция достоинства. Рассказываем, какие контексты повлияли на то или иное событие. Молодые люди росли уже в стране, где была война. Память - не для того, чтобы мы просто плакали. А для того, чтобы развивались, совершенствовались, создавали энергию для будущих поколений, чтобы они жили лучше чем мы.

Автор: Фото предоставлены проектом Arts & Rights
  Художественная резиденция Назария Войтовича стала узлом, вокруг которого объединяются люди. Благодаря ей село меняет лицо. До сих пор родители семей Небесной Сотни долго стучали в администрацию для того, чтобы в Майское проложили асфальтную дорогу. Покрытие появилось, когда там создали международный проект
Художественная резиденция Назария Войтовича стала узлом, вокруг которого объединяются люди. Благодаря ей село меняет лицо. До сих пор родители семей Небесной Сотни долго стучали в администрацию для того, чтобы в Майское проложили асфальтную дорогу. Покрытие появилось, когда там создали международный проект

Резиденция стала узлом, вокруг которого объединяются люди. Благодаря ей село меняет лицо. До сих пор родители семей Небесной сотни долго стучали в администрацию для того, чтобы в Травневом проложили асфальтовую дорогу. Покрытие появилось, когда там создали международный проект".

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа в 2019-м подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбасссе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа в 2014 году. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Онлайн-марафон документального активизма, организованный проектом Arts & Rights
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