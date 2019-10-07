Рядом продолжают жить люди - показали жизнь у разрушенного ДАПа

Фото: donpress.com\Владимир Веленгурин

Фотограф из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка показал, как выживают люди, оставшиеся в своих домах рядом с Донецким аэропортом.

Снимки опубликованы в социальной сети, пишет donpress.com

"Серия называется "Жизнь в окрестностях ДАПа". Почти все дома в этом районе были разрушены или серьезно пострадали во время обстрелов. От многих зданий, включая знаменитую 10-этажку на улице Взлетной, остались только остовы и провалы окон. Заборы частных жилых домов изрешетили пулями и осколками снарядов", - пишет автор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "ВСУ - гарантия безопасности" - жители Золотого-4 просят не отводить войска

При этом в районе аэропорта продолжают жить люди. Они остаются в своих домах, несмотря на разрушение.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с апреля 2014-го по февраль 2015 года.

На территории разрушенного оккупантами международного аэропорта "Луганск" наблюдатели ОБСЕ обнаружили тяжелое вооружение. Оно размещено с нарушением Минских договоренностей.