Разрушенный аэропорт Луганска боевики превратили в стоянку артиллерии

Аэропорт "Луганск" уничтожили во время боев в августе-сентябре 2014 года / фото: ЖЖ

На территории разрушенного российскими оккупантами международного аэропорта "Луганск" наблюдатели ОБСЕ обнаружили тяжелое вооружение.

Оно размещено с нарушением Минских договоренностей, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

28 сентября патруль ОБСЕ обнаружил на территории аэропорта, что в 19 км к югу от Луганска, 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 1 самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 буксируемых гаубиц (2А65 "МстаБ", 152 мм), 11 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 1 противотанковую пушку (БС-3, 100 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а также 22 танка (Т-72 ​​- 9 единиц, Т-64 - 13) и 7 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

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В общем СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе в течение субботы-воскресенья 39 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода, и 33 единицы - по соответствующим линиям отвода, однако вне мест хранения.

На Донбассе от начала суток боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, есть погибший и раненый. Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.