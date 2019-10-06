Военные сообщили плохие новости с Донбасса

Боевики 17 раз обстреляли украинских военных. Фото: Ukrlib

На Донбассе от начала суток боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, есть погибший и раненый.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 8 обстрелов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как в Донецке оккупанты приучают детей к оружию

Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

В Золотое Луганской области прибыли ветераны ООС с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.