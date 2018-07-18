"Русский мир" в действии: показали Донбасс до и после оккупации

Российские оккупанты и их пособники превращают Донбасс в выжженную землю.
В Лисичанске они снесли многоэтажку, чтобы не ремонтировать поврежденное в ходе обстрелов сооружение, написал журналист Денис Казанский в Twitter.
На первом фото - дом в 2014 году после обстрелов. На двух других - пустое место от его фундамента.
"Была многоэтажка, а теперь - пустое место. Уже и поверить сложно, что здесь когда-то что-то стояло".
"У меня в этом доме одноклассники жили. Бывал я там ...".
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"Там еще на крыше мужик голубятню держал".
"Неужели настолько пострадал, что его решили снести ...".
"Панельный дом, как карточный домик", - комментируют фотографии украинцы.
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