"Русский мир" в действии: показали Донбасс до и после оккупации

Российские оккупанты и их пособники превращают Донбасс в выжженную землю.

В Лисичанске они снесли многоэтажку, чтобы не ремонтировать поврежденное в ходе обстрелов сооружение, написал журналист Денис Казанский в Twitter.

На первом фото - дом в 2014 году после обстрелов. На двух других - пустое место от его фундамента.

Автор: Twitter Многоэтажка осенью 2014 года. Некоторые помещения уже повреждены взрывами.

"Была многоэтажка, а теперь - пустое место. Уже и поверить сложно, что здесь когда-то что-то стояло".

Автор: Twitter Пустое место от дома

"У меня в этом доме одноклассники жили. Бывал я там ...".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Артек" превратили в военный лагерь

Автор: Twitter Остатки фундамента едва можно разглядеть

"Там еще на крыше мужик голубятню держал".

"Неужели настолько пострадал, что его решили снести ...".

"Панельный дом, как карточный домик", - комментируют фотографии украинцы.

Боевики ДНР готовятся уничтожить еще одну шахту. Шахту "Северная" в оккупированной Макеевке затопят.