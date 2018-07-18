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среда, 18 июля 2018 18:29

"Русский мир" в действии: показали Донбасс до и после оккупации

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Российские оккупанты и их пособники превращают Донбасс в выжженную землю.

В Лисичанске они снесли многоэтажку, чтобы не ремонтировать поврежденное в ходе обстрелов сооружение, написал журналист Денис Казанский в Twitter.

На первом фото - дом в 2014 году после обстрелов. На двух других - пустое место от его фундамента.

Автор: Twitter
  Многоэтажка осенью 2014 года. Некоторые помещения уже повреждены взрывами.
Многоэтажка осенью 2014 года. Некоторые помещения уже повреждены взрывами.

"Была многоэтажка, а теперь - пустое место. Уже и поверить сложно, что здесь когда-то что-то стояло".

Автор: Twitter
  Пустое место от дома
Пустое место от дома

"У меня в этом доме одноклассники жили. Бывал я там ...".

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Автор: Twitter
  Остатки фундамента едва можно разглядеть
Остатки фундамента едва можно разглядеть

"Там еще на крыше мужик голубятню держал".

"Неужели настолько пострадал, что его решили снести ...".

"Панельный дом, как карточный домик", - комментируют фотографии украинцы.

Боевики ДНР готовятся уничтожить еще одну шахту. Шахту "Северная" в оккупированной Макеевке затопят.

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18
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