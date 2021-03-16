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вторник, 16 марта 2021 13:02

"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"

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&quot;Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат&quot;
Сергей Дмитриев раньше был священником Украинской православной церкви Московского патриархата. Летом 2014-го перешел вместе с приходом и церковью под юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата. Фото: Тарас Подолян

Российская армия заходила туда, где был Московский патриархат. Оставаться в Русской православной церкви в Украине - значит принимать участие в убийстве украинских граждан.

Так считает капеллан Сергей Дмитриев. Ранее он был священником Украинской православной церкви Московского патриархата. Летом 2014-го перешел вместе с приходом и церковью под юрисдикцию УПЦ Киевского патриархата.

"В 2014 году добровольно ушел капелланом в 30-у отдельную механизированную бригаду. Уже были первые потери. Ждал, что архиерархы моей церкви сделают заявление в поддержку Украины. Но они молчали. Тогда Московский патриархат перестал для меня существовать, как церковь. Оставаться там означало принимать участие в убийстве украинских граждан.

На проповеди сказал верующим, что мы больше не будем молиться за российского патриарха, переходим в Киевский патриархат. Меня поддержали. Наш храм с прихожанами перешел под юрисдикцию Киевского патриархата", - рассказал он.

"Меня пытались шантажировать. Приехал благочинный, как и большинство священников Московского патриархата, родом из Западной Украины. Угрожал, что заберут храм. Ответил: "Можете начинать. Тогда мы поедем в ваше родное село Вишневец и на калитке напишем: "Здесь живет предатель". Он успокоился.

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Никого из священников не агитировал следовать моему примеру. Если они хотят так же поступить, то сделают это. Рассказы о каноничности - это сказки. Священники присягают церкви. А церковь - это люди. Поэтому логично, что мы должны украинскому народу", - добавил Сергей Дмитриев.

Полный текст интервью с Сергеем Дмитриевым читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

15 декабря 2018 года Православную Церковь Украины официально утвердили на объединительном соборе православных церквей в Киеве. Настоятелем избрали митрополита Епифания. Автокефалию ПЦУ признали Александрийская, Константинопольская, Кипрская и Греческая православные церкви. Русская, Белорусская и Сербская отказали в поддержке.

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