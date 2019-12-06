Россию обеспокоили слова Ермака о строительстве стены

В МИД РФ слова о стену назвали контрпродуктивными. Фото: 112

На заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о возведении стены на границе с оккупированным Донбассом отреагировали в РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал подобные заявления контрпродуктивными, сообщает "Интерфакс".

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал он.

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Он заявил, что главная задача РФ на встрече "нормандской четверки" - подтверждение приверженности Киева и ОРДЛО Минским договоренностям.

У президента Владимира Зеленского готовы "построить стену" на Донбассе, если мирные переговоры с Россией потерпят неудачу. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в четверг на встрече в Лондоне.