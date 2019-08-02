Россияне выслали из Донбасса 20 офицеров

Россияне выслали 20 российских офицеров за преступления. Фото: ТСН

С территории оккупированного Донбасса отправили 20 офицеров российской армии.

Их отстранили путем злоупотребления служебным положением, сообщают в Минобороны Украины.

"По данным разведки, указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ Ростов-на-Дону в июле этого года многочисленными злоупотреблениями служебным положением российскими офицерами и их причастностью к хищению материальных ресурсов: продуктов питания, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и запасных частей ", - говорится в сообщении.

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