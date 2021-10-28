Россияне в ТКГ отказались говорить о задержанном боевике Косяке

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе не захотела обсуждать судьбу задержанного оккупанта Андрея Косяка.

Украинская делегация в ТКГ сообщила об этом Telegram.

"Российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина Косяка. Обсуждать ее они не выразили желания", – написали они.

Представители Украины продолжают настаивать на необходимости освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

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Следующее заседание состоится 10 ноября.

13 октября оперативная группа ВСУ задержала боевика Андрея Косяка возле Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он фотографировал и снимал позиции, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил и средств. Задержанным оказался гражданин РФ 43-летний Андрей Косяк. У него изъяли оружие и боеприпасы.

МИД РФ требует от Украины допустить российских консульских работников к задержанному уроженцу Луганской области Андрею Косяку, ведь он получил паспорт России.

Косяк находится под стражей по решению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях.