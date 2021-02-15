Россияне стаскивают технику на запрещенную территорию

Россия готовит коварную провокацию. Фото: Крим.Реалии

На Станично-Луганском и Счастьенскому направлениях Россия передислоцирует наемников 2-го армейского корпуса.

Дата проведения возможных провокаций запланирована накануне заседания ТКГ, сообщает Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".

Таким образом пытаются обвинить Украину в нарушении взятых на себя обязательств.

Провокации готовят вблизи КПВВ Станица Луганская и заблокированного боевиками пропускного пункта город Счастье.

Передислокацию наблюдают вблизи контролируемой ВСУ зоны у города Счастье. Россияне расположились около моста, на территории детского оздоровительного лагеря на берегу реки Северский Донец. Оккупанты превратили заведение на базу накопления и подготовки разведывательных подразделений 2-го армейского корпуса гибридных сил РФ. Накануне россияне завезли туда солдат на 3 военных грузовых автомобилях "Урал". Это свидетельствует о возможной эскалации напряженности в регионе.

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"Стоит отметить, что накопление живой силы и техники происходит в самом Луганске на территории бывшей коммунальной учреждения, расположенной по адресу улица Кулика. Оттуда 7-10 минут езды до Станицы Луганской. Вблизи самого города, вблизи оккупированного поселка Михайловка, Станично-Луганского района наблюдают накопления живой силы врага. Все это происходит на фоне проведения командно-штабных учений врага", - говорит Снегирев.

В течение недели российские гибридные войска проводили свои учения на территориях вблизи поселках Бугаевка Перевальского района, поселка Мирное и Круглик, Лутугинского района Луганщины. Привлекли тяжелую бронетехнику и артиллерию калибра большего 120 мм. После того как ОО "Права справа" публиковала эти данные, их подтвердили ОБСЕ и сами боевики

Собственно передислокация и возможно обострение происходит на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что РФ не покинет территории Донбасса.

"То есть фактически дано указание на обострение военного противостояния. Таким образом давление на Украину, чтобы заставить ее признать российский сценарий урегулирования конфликта", - говорит эксперт.

Глава России Владимир Путин заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Донбасс. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не собирается оставлять Донбасс. В этом он заверил во время встречи с представителями российских СМИ. Свое заявление он объяснил тем, что у него перед глазами стоят люди, которые получили травмы в Донбассе.