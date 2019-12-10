Россияне советоваться с боевиками перед расширением "Нормандского формата"

Президент Зеленский предложил расширить "нормандский формат" фото: Reuters

Россияне будут советоваться с боевиками перед тем, как дать согласие на смену "нормандского формата".

Таким образом РФ отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского включить беженцев из Донбасса в формат переговоров, пишет УНИАН.

"Есть трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но менять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать", - сказал пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков

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Значительная часть вопросов, обсуждали лидеры государств, имела отношение к террористам.

"И, конечно, без их мыслей, без учета их точек зрения, а главное - без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложная", - сказал Песков.

9 декабря в Париже прохошли переговоры в "нормандском формате".

В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.