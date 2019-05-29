Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Автор: Новинарня Сбитый российскими боевиками вертолет Ми-8 вез украинских бойцов из ротации.

5 лет назад - 29 мая 2014 года возле тогда еще оккупированого Славянска, под горой Карачун пророссийские террористы из переносного зенитно-ракетного комплекса сбили вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины.

В тот день защитники Украины разгрузили продукты и провели ротацию личного состава, участвовавшего в Антитеррористической операции. Когда бойцы возвращались домой их, из лесополосы, обстреляли российские боевики, попали по топливному баку, из-за чего вертолет взорвался.

В живых остался старший лейтенант, штурман экипажа Александр Макеенко.

Его в тяжелом состоянии отправили в Харьковский госпиталь.

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Автор: Ветерани.ua Среди погибших - генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий

В результате теракта погибли 12 украинцев - 6-ро бойцов Национальной гвардии Украины и 6-ро работников национальной роты милиции Управления Министерства внутренних дел Украины в Ивано-Франковской области и один член экипажа. Среди погибших также был генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий.

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Погибших похоронили 30 мая 2014 года, над ними панихиду служили священники разных конфессий.

В день сбивания вертолета в уже освобожденном Славянске на траурный митинг вышли горожане. В Ивано-Франковске, из которого родом были 6 военных, провели траурную панихиду.

12 апреля 2014 в 9 утра пророссийские активисты во главе с российскими кадровыми военными захватили здание райотдела милиции в Славянске Донецкой области. Внутри здания находилось около 300 правоохранителей, которые начали вести переговоры с террористами. Часть милиционеров перешла на сторону незаконных формирований. Тогдашний мэр Неля Штепа всячески помогала с этим процессом. После захвата здания милиции боевики захватили все административные здания города и вывесили над ними флаг России.