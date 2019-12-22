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воскресенье, 22 декабря 2019 09:19

Россияне разбомбили жилой дом на Донбассе

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Россияне разбомбили жилой дом на Донбассе
Российские войска из минометов обстреляли жилой дом в Хуторе Свободном Луганской Фото: censor.net.ua

21 декабря российские вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

12 мин запустили в районе населенного пункта Крымское Луганской области. Вблизи Зайцево обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Населенный пункт Хутор Вольный - с миномета калибра 82 мм. Там повредили жилой дом.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела: рядом с Новотроицким - с станковых противотанковых гранатометов, и дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

На позиции снайпера террористической ДНР, который 17 декабря застрелил старшего солдата 28-й бригады Василия Лисицына, военнослужащие ВСУ заметили ребенка.

Фото опубликовали в группе 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в Facebook.

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