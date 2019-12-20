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пятница, 20 декабря 2019 13:45

Снайпер застрелил украинского воина, прикрываясь ребенком

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На позиции снайпера террористической ДНР, который 17 декабря застрелил старшего солдата 28-й бригады Василия Лисицына, военнослужащие ВСУ заметили ребенка.

Фото опубликовали в группе 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в Facebook.

Автор: Fb/28brigade
  Ребенок на позиции снайпера боевиков
Ребенок на позиции снайпера боевиков

Ребенка зафиксировала разведка бригады незадолго до рокового выстрела.

"Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает противник, мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнутых опасности? Очевидно, да", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие подчеркнули, что враг пользуется присутствием детей на передовых позициях.

"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую ​​коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", - отметили в 28-й ОМБр.

Автор: Fb/28brigade
  Бронежилет убитого бойца 28-й ОМБр Василия Лисицына
Бронежилет убитого бойца 28-й ОМБр Василия Лисицына

14 декабря от огня русской артиллерии на Донбассе погиб боец ​​Сергей Михальчук, 21 год. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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