Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ

Россияне применили тяжелую артиллерию, которая запрещена Минскими договоренностями.

Обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединский, Гладосово, Водяное и Авдеевка, пишут в пресс-центре ООС.

Россияне применяли запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и минометы калибра 82 мм.

Для разведения войск необходимо соблюдение тишины в течение 7 суток.

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Участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории. Однако, это не касается виновных в военных преступлениях и лиц, причастных к сбиванию малайзийского Боинга.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября