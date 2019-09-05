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четверг, 05 сентября 2019 13:59

Россияне начали масштабные учения на оккупированном Донбассе

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Россияне начали масштабные учения на оккупированном Донбассе
Россияне продолжают использовать территории Донбасса как полигон. Фото: Униан

На оккупированных русскими территориях Донецкой и Луганской области начались учения.

Повышают уровень подготовки артиллеристов, сообщают в Минобороны Украины.

Мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками (силами) 8 общевойсковой армии (штаб - в г.. Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ на Донском операционном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия увеличила количество разведывательных полетов над Украиной

Командование оккупационных войск России усиливает свои позиции на Донбассе под видом ротации войск.

На передовую поставляют танки, минометы и самоходные артиллерийские установки, сообщает Дмитрий Гуцуляк, спикер Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

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Дата
05
сентября

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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