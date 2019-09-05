Россияне начали масштабные учения на оккупированном Донбассе

На оккупированных русскими территориях Донецкой и Луганской области начались учения.
Повышают уровень подготовки артиллеристов, сообщают в Минобороны Украины.
Мероприятия проводятся синхронизировано в рамках двусторонних учений по управлению войсками (силами) 8 общевойсковой армии (штаб - в г.. Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа ВС РФ на Донском операционном направлении.
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Командование оккупационных войск России усиливает свои позиции на Донбассе под видом ротации войск.
На передовую поставляют танки, минометы и самоходные артиллерийские установки, сообщает Дмитрий Гуцуляк, спикер Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.
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