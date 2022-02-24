Россияне атаковали Пищевик 16 танками, в Угледаре разбомбили больницу

Российские войска пытались штурмовать село Пищевик в Донецкой области.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Сейчас (по состоянию на 15:00) в районе населенного пункта Пищевик идут упорные бои. Российские оккупационные войска пытались прорвать оборону, применив 16 танков. Военнослужащие Объединенных сил использовали ПТРК NLAW. Уничтожены три танка врага", - информирует штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С Беларуси выпустили баллистические ракеты в юго-западном направлении

Также оккупанты обстреляли Угледар Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"В Угледаре российские оккупационные войска убили 4 и ранили 10 гражданских - снаряды оккупантов поразили местную больницу. Среди раненых - 6 медиков. Обстрел произошел около 11 часов. Состояние раненых разной степени тяжести", - написал Кириленко.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.