Россия заблокировала решение о проверке границы

Россия заблокировала проект мониторинга миссией ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольной участка российско-украинской границы.
Документ предложила Украината 33 страны-участницы ОБСЕ, рассказывает Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.
СММ ОБСЕ продолжают фиксировать современные российские системы вооружения.
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Кроме этого беспилотники проявляют переход военных грузовиков через границу из России на суверенную территорию Украины.
"Мы благодарим 33 странам-участницам, которые присоединились к нам и стали соавторами проекту министерского решения по постоянного мониторинга ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольной участка российско-украинской границы", - отметил он.
Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ЛДНР путем выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Западные страны отказались от участия в российской инициативе, а ООН даже не транслировала событие на официальных ресурсах, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
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