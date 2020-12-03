Приспешнику Захарченко отказали в российском гражданстве

Россия отказала в гражданстве одном из приспешников ликвидированного боевика Александра Захарченко.

Сергея Завдовеева обвинили в попытках свергнуть конституционный состав РФ, пишет журналист Денис Казанский в Telegram-канале.

"Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО в Россию. Это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.

Автор: Скриншот Оккупанты отказали в предоставлении гражданства приспешнику Александра Захарченко

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На оккупированной части Донбасса планируют введение срочной службы уже со следующего года. Такое решение обдумывают после проведения военных сборов в Л/ДНР. Вот только местные жители уже дали понять - будут "косить" всеми способами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.