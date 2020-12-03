Приспешнику Захарченко отказали в российском гражданстве

 
Ексклюзивы
1/5
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 99
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Фото
Все фото
8
3
4
18
11
Почтили память погибших спецназовцев &quot;Альфы&quot;
Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет &quot;минист&quot; ЛНР
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Одна из самых боеспособных авиабригад празднует годовщину: впечатляющее видео
Одна из самых боеспособных авиабригад празднует годовщину: впечатляющее видео
Военные провели антидиверсионные учения
Военные провели антидиверсионные учения
Видео
Все видео
Оккупанты Донбасса хотят ввести срочную службу: как отреагировали "военнообязанные"
Оккупанты Донбасса хотят ввести срочную службу: как отреагировали "военнообязанные"
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
Как прошли сутки на Донбассе
Как прошли сутки на Донбассе
Украинские военные разоружили российских диверсантов и сбили их беспилотник
Украинские военные разоружили российских диверсантов и сбили их беспилотник
Боевики 9 раз нарушили режим тишины: потерь среди украинских защитников нет
Боевики 9 раз нарушили режим тишины: потерь среди украинских защитников нет
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 207
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
4 Просмотров: 594
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 13:59

Приспешнику Захарченко отказали в российском гражданстве

  Комментировать

Россия отказала в гражданстве одном из приспешников ликвидированного боевика Александра Захарченко.

Сергея Завдовеева обвинили в попытках свергнуть конституционный состав РФ, пишет журналист Денис Казанский в Telegram-канале.

"Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО в Россию. Это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.

Автор: Скриншот
  Оккупанты отказали в предоставлении гражданства приспешнику Александра Захарченко
Оккупанты отказали в предоставлении гражданства приспешнику Александра Захарченко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН сорвали попытку легализовать ЛДНР

На оккупированной части Донбасса планируют введение срочной службы уже со следующего года.

Такое решение обдумывают после проведения военных сборов в Л/ДНР. Вот только местные жители уже дали понять - будут "косить" всеми способами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приспешнику Захарченко отказали в российском гражданстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Картина Матисса 46 дней висела головой вниз

Он стал в Украине бестселлером - представили первый в истории массовый электромобиль

Отсидел в тюрьме и работал сантехником - чем жил Оззи Осборн

Поляки объявили Галичину "Восточной Малопольшей"

Украинскому командиру вынесли смертный приговор

Уникальную операцию на сердце проводили в течение ночи

Оккупанты создали новый карательный орган

День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

Запретили торговать мясом

Выборы президента признали сфальсифицированными

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Изобретатель продемонстрировал новый вид освещения

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 54021
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 18216
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 15327
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12942
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 10512
Донбасс
Россия заблокировала решение о проверке границы
Россия заблокировала решение о проверке границы Просмотров: 72
В ООН сорвали попытку легализовать ЛДНР
В ООН сорвали попытку легализовать ЛДНР 1 Просмотров: 477
Оккупанты Донбасса хотят ввести срочную службу: как отреагировали "военнообязанные"
Оккупанты Донбасса хотят ввести срочную службу: как отреагировали "военнообязанные"
 1 Просмотров: 630
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
 2 Просмотров: 279
Главарю террористов ДНР отказали в российском гражданстве
Главарю террористов ДНР отказали в российском гражданстве 1 Просмотров: 3204
Больше всего комментируют
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
2
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
Голосов: 9936
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть