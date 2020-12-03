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четверг, 03 декабря 2020 08:47

Оккупанты Донбасса хотят ввести срочную службу: как отреагировали "военнообязанные"

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Оккупанты Донбасса хотят ввести срочную службу: как отреагировали &quot;военнообязанные&quot;
Командование ВС РФ продолжает поддерживать в готовности к применению группировки российских оккупационных войск на Донбассе. Фото: t.me/a_shtirlitz

На оккупированной части Донбасса планируют введение срочной службы уже со следующего года.

Такое решение обдумывают после проведения военных сборов в Л/ДНР. Вот только местные жители уже дали понять - будут "косить" всеми способами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Российское командование продолжает прилагать усилия по поддержанию в готовности к применению оккупационных войск на Донбассе. В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оккупанты рассматривают вопрос о введении с января 2021 года призыва на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях ", - говорится в сообщении.

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Для изучения отношения "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях "1 и 2 АК" во время мобилизационных сборов 23-29 ноября был проведен анонимный опрос "резервистов". Выразили желание пойти на военную службу 15% опрошенных; оказывать сопротивление всеми способами около 50%; попытаются уехать из ОРДЛО около 25%; попытаются откупиться или "откосить" 10%.

На Донбассе численность оккупационных войск составляет 35 тыс. человек. Из них около 3 тыс. - российские кадровые военные. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины и других стран. Поставка техники, ее ремонт - на 100 процентов из России.

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