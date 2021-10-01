Россия в ТКГ ошарашила новым требованием к Украине

Россия продолжает нагло посягать на украинскую землю. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе требует от Украины отдать 350 м территории "серой зоны" в районе Золотого.

Россияне "придумывают чудеса креативности" и ищут поводы, чтобы не открывать КПВВ в Золотом. Об этом рассказал дончанин в ТКГ от Украины Сергей Гармаш, передает 24 канал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ требуют немедленно прекратить обстрел Донбасса

"Фактически они требуют отдать им 350 метров нашей территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом. Поэтому этот вопрос снова на паузе. Решение примут на высшем политическом уровне. Но не вижу смысла идти на такие уступки. Удовлетворив одно требование - появится другое. Могут открыть КПВВ, а завтра закрыть. А мы линию "ноля" назад не передвинем. Каждый метр нашей территории омыт кровью наших военных. Отдавать какую-то территорию им я считаю нецелесообразным и ненужным", - подчеркнул представитель ТКГ.

Добавил, что оккупанты настаивают, мол, неправильно определена точка "ноля", с которой начинается контроль сторон над" серой зоной ".

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса поддержала возможность возврата к очному формату встреч. Но не в Минске. Рассматривают другие варианты. Консультации с марта 2020 года проходят в формате видеоконференции. На экране человек, а рядом с ним еще двое. Никто не знает, кто еще на самом деле за экраном находится. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата очных встреч.