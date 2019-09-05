Россия увеличила количество разведывательных полетов над Украиной

Россия использует оккупированные украинские территории как базу для испытания новейшего вооружения. Фото: Росзми

Россия увеличила количество разведывательных самолетов Су-24МР на границе с Украиной.

Полетов стало больше втрое, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет "Укринформ".

"С начала 2019-го зафиксировано около 75 таких полетов вдоль нашей границы", - рассказал Скибицкий.

Россияне разведывают территорию в интересах своих военных группировок.

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"Если мы говорим о таких комплексах радиоэлектронной борьбы, как "Леер-2","Леер-3","Житель", комплекс радиотехнической разведки "Свет КУ"- они, по сути, прошли испытания на территории Украины и Сирии, их не было практически до 2012-2013 года. Они есть на вооружении только РФ. Боеприпасы, стрелковое вооружение, артиллерийские системы, те же "Ураганы", "Смерчи" с новыми боеприпасами испытывались у нас. "Торнадо Г" - это новый тип реактивных систем залпового огня, некие усовершенствованные "Грады" тоже испытывались на нашей территории. То есть все это использующеться Россией для усиления своей военной мощи ", - отметил представитель разведки.

В таком состоянии сейчас донецкий гипермаркет "Метро", разграбленный мародерами в мае 2014-го после начала боев за Донецкий аэропорт. От здания супермаркета к настоящему времени не осталось даже стен и перекрытий, об этом пишет сайт "Восточный вариант".