Россия тестирует боевые беспилотники на оккупированном Донбассе

Россия привезла на оккупированный Донбасс боевые беспилотники "тестировать" - фото 112

Россия привезла на оккупированных Донбасс партию боевых беспилотников.

По данным украинской разведки, их завезли для исследования эффективности, то есть для тестирования прицельного сброса бомб, сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

" По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 19 декабря одной из указанных групп под руководством прибывших из России разработчиков беспилотных летательных аппаратов исследовалась эффективность их применения, в том числе относительно прицельного сброса средств поражения на объекты, которые расположены в населенных пунктах. Цель этих позорных террористических действий оккупантов - традиционно переложить вину за обстрелы населенных пунктов российско-оккупационными войсками на наши подразделения Объединенных сил ", сообщил он.

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Украинские военные в ближайшее время получат 55 боевых вертолетов. Вертолеты закупят во Франции в рамках контракта с авиакомпанией Airbus Helicopters SAS, отметил президент Украины Петр Порошенко. Сегодня передал первую партию вертолетов ВСУ.