"Россия тебя всегда бросит" - в ДНР жалуются на оккупантов

В ДНР начали жаловаться на оккупантов. Они перестали привозить гуманитарную помощь.

Женщина с оккупированной Макеевки на странице сообщества hochu _ domoy в Twitter поинтересовалась, почему перестали раздавать детское питание. На что ей ответили, что гумконвоя не было с марта,

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Под постом появилось много саркастических комментариев пользователей: "Россия тебя всегда бросит, сынок (с)", "Привыкли жить на подачки", "халява она такая", "ДаМбасс, после того как устал кормить Украину, устал кормит себя".

Фото: apostrophe.ua

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать". Те, кто сумел оформить российский документ, сталкиваются с нежеланием пенсионного фонда РФ вносить их в списки.