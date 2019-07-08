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понедельник, 08 июля 2019 08:42

"Россия тебя всегда бросит" - в ДНР жалуются на оккупантов
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В ДНР начали жаловаться на оккупантов. Они перестали привозить гуманитарную помощь.

Женщина с оккупированной Макеевки на странице сообщества hochu _ domoy в Twitter поинтересовалась, почему перестали раздавать детское питание. На что ей ответили, что гумконвоя не было с марта,

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Под постом появилось много саркастических комментариев пользователей: "Россия тебя всегда бросит, сынок (с)", "Привыкли жить на подачки", "халява она такая", "ДаМбасс, после того как устал кормить Украину, устал кормит себя".

В ДНР жалуются на оккупантов из-за отсутствия гуманитарной помощи
Фото: apostrophe.ua
В ДНР жалуются на оккупантов из-за отсутствия гуманитарной помощи
В ДНР жалуются на оккупантов из-за отсутствия гуманитарной помощи
В ДНР жалуются на оккупантов из-за отсутствия гуманитарной помощи

Россия отказывает в выдаче паспортов жителям Донбасса достигших 45 лет. Большинство таких документов возвращают с грифом "отказать". Те, кто сумел оформить российский документ, сталкиваются с нежеланием пенсионного фонда РФ вносить их в списки.

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Дата
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Голосов: 2626
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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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