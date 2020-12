Россия признала свою причастность к войне в Донбассе

Небензя предположил, что встреч в нормандском формате больше не будет Фото: Униан

Представитель России в ООН Василий Небензя назвал ситуацию на Донбассе "политическим конфликтом между Россией и Украиной".

"И самое интересное, и даже сенсационное - В. Небензя заявил о" конфликте в Донбассе": It is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine (" это не внутренний конфликт в Украине, это политический конфликт между Россией и Украиной, - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Facebook.

Небензя предположил, что встреч в нормандском формате больше не будет.

Впоследствии в Постоянном представительстве России при ООН обнародовали заявление самого Василия Небензи.

Он назвал войну в Донбассе внутренне украинским конфликтом.

"Киев всячески стремится избежать прямых контактов с представителями Донбасса, называя их террористами," российскими марионетками ", отказывая им даже в возможности обратиться к международному сообществу. Все это нужно для того, чтобы представить этот конфликт как конфликт Украины с Россией, а не с собственными гражданами, чтобы списать все на якобы "российскую агрессию", а не на собственное нежелание и неспособность урегулировать конфликт ", - заявил Василий Небензя.

"Еще одна тревожная тенденция, о которой стоит упомянуть в этом контексте, - это попытки представить формат" нормандской четверки ", в которую входят Украина, Россия, Франция и Германия, как единую" реальную "основу для украинского урегулирования. Это в корне меняет логику дипломатических усилий, которые предпринимались на этом направлении с самого начала, которая заключается в том, что саммиты "нормандского формата" не подменяют минский процесс, а только проводят осмотр достигнутого Киевом, Донецком и Луганском прогресса", - говорит он.

Россия заблокировала проект мониторинга миссией ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольному участку российско-украинской границы. Документ предложила Украина и 33 страны-участницы ОБСЕ, рассказывает Дмитрий Кулеба.