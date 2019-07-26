Россия применяет лазеры в Азовском море

Российские военные корабли освещают украинские боевые корабли вблизи Мариуполя с помощью лазерного оружия / фото: ООС

Российские корабли Береговой охраны ФСБ осуществляли освещения катеров Морской охраны вблизи Мариуполя.

Освещения осуществляются лучом зеленого цвета и продолжаются по несколько минут, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Подобные случаи фиксировались на суше ОБСЕ в районе Станицы Луганской и пограничниками Краматорского отряда Государственной пограничной службы неподалеку Марьинки, где военнослужащий получил травму сетчатки глаза и потерю 80% зрения, по оценкам врачей.

Поскольку было обнаружены подобные случаи на море, приняты меры по защите жизни и здоровья персонала корабельно-катерного группировки Морской охраны ГПСУ. Во время двух предыдущих "сеансов" вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики нарушили режим тишины - как прошли сутки в ООС

По данному факту уведомлены территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальная полиция и СБУ.

Украинские морские пехотинцы надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения на Приазовье. Бойцы готовы в случае обострения боевых действий дать адекватный ответ оккупационным вооруженным формированиям РФ.