Россия придумала боевикам новое обещание

Жителям оккупированного Донбасса обещают заменить паспорта на российские. Фото: narodna-pravda.ua

Оккупанты на Донбассе обещают местным жителям переход документов на паспорта граждан РФ.

Таким образом поддерживают пророссийские настроения на территории захваченного региона. Сейчас люди вместо паспортов, имеют бумажки принадлежности к псевдореспубликам. Такими данными располагает украинская разведка, заявил пресс-секретарь Минобороны Украины Максим Праута.

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Сначала менять паспорта начнут так называемым госслужащим и представителям силовых структур оккупационных администраций.

"Так называемым "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Д/ЛНР" на российские", - рассказал он.

По словам представителя Минобороны, таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и русско-оккупационных войск.

Оккупанты записали в русские крымского татарина Эскендера Абдулгьаниева, которого задержали утром 14 февраля. Обвиняют в участии в запрещенной русскими религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". "Моего подзащитного записывали как гражданина Российской Федерации, хотя российского паспорта у него нет. Был представлен паспорт гражданина Украины. Следователи это во внимание не приняли и сказали, что его гражданство России было доказано какими материалами дела. Это неправда", - заявила его адвокат Лиля Гемеджи.