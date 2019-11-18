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понедельник, 18 ноября 2019 13:15

Россия подтвердила дату встречи "нормандской четверки"

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Россия подтвердила дату встречи &quot;нормандской четверки&quot;
Саммит будет в Париже. Фото: ki.ill.in.ua

Россия подтвердила свое участие в саммите "нормандской четверки". В рамках подготовки к встрече, которая состоится 9 декабря в Париже, у Путина запланирован "телефонный разговор".

Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Телефонный разговор будет во многом связана с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал Песков.

Также Россия не делает прогнозов относительно саммита. Песков отметил, что российские власти не завышают свои ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но и не занижают их. Надеются, что подготовка принесет свои результаты.

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На 9 декабря 2019 запланировали встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Встреча состоится в Париже, сообщают источники "Европейской правды".

С инициативой даты выступила Франция. Окончательное утверждение ожидалось со стороны РФ.

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