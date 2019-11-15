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пятница, 15 ноября 2019 18:33

Названа дата встречи "нормандской четверки"

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Названа дата встречи &quot;нормандской четверки&quot;
Встреча состоится 9 декабря. Фото: "Главком"

На 9 декабря 2019 запланировали встречу лидеров стран "нормандской четверки".

Встреча состоится в Париже, сообщают источники "Европейской правды".

С инициативой даты выступила Франция. Окончательное утверждение ожидалось со стороны РФ.

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"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - впоследствии", - сообщили в Telegram Офиса президента.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия на пути к проведению встречи в "нормандском формате". Об этом сообщила пресс-серетарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

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